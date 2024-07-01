В Смольном рассказали, будут ли сносить стадион «Петровский»

Проект реконструкции стадиона «Петровский» не предполагает его сноса. Об этом рассказали в профильном комитете администрации Петербурга.



«Основные условия проекта предполагают именно реконструкцию стадиона, который сохранит культурно-спортивную направленность и даст возможность проведения более 20 видов мероприятий», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по инвестициям. Там уточнили, что по состоянию на 1 июля материалы для заключения концессионного соглашения от «Газпрома» не поступали, переговоры продолжаются.



В КГИОП добавили, что сам стадион не является объектом культурного наследия. План-график подготовки проекта реконструкции подготовили еще в 2023 году, но пока эскизы чиновникам не поступали.



Соглашение о намерениях по поводу реконструкции стадиона и прилегающей территории город и «Газпром» заключили на ПМЭФ-2023 . При этом существует версия, что стадион снесут — ее, в частности, высказывала спортсменка Наталья Кочанова в интервью «Фонтанке».



Подробнее о том, что должно появиться на месте «Петровского» и на какой стадии проект, читайте на «Фонтанке».