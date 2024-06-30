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    В Белгородской области четырехлетняя девочка погибла при атаке дрона на автомобиль

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    Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Новое Волоконовского района Белгородской области. В машине ехала семья, есть погибшая и пострадавшие, сообщил 30 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В салоне находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Четырехлетняя девочка от полученных ран скончалась на месте. Взрослые получили осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки с проникающим ранением брюшной полости.

    Медици оказывают помощь пострадавшим.

    Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Пострадали три человека.

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