В Белгородской области четырехлетняя девочка погибла при атаке дрона на автомобиль

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Новое Волоконовского района Белгородской области. В машине ехала семья, есть погибшая и пострадавшие, сообщил 30 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.
В салоне находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Четырехлетняя девочка от полученных ран скончалась на месте. Взрослые получили осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки с проникающим ранением брюшной полости.
Медици оказывают помощь пострадавшим.
Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Пострадали три человека.