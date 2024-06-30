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    Труп мужчины достали из пруда в парке «Сосновка»

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    В одном из прудов петербургского парка «Сосновка» найдено тело мужчины. О трупе в водоеме в полицию сообщили утром 30 июня.

    По данным «Фонтанки», первой разглядела человека пенсионерка, живущая неподалеку. Она позвонила в дежурную часть 36 отдела и описала маршрут до нужного водоема. Участковый уполномоченный приехал на место и подтвердил информацию. Личность погибшего установить не удалось, на вид мужчине 60-70 лет. Тело направлено в морг.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Финском заливе со вчерашнего дня искали подростка. Тело 13-летнего школьника в итоге нашли в воскресенье в 15 метрах от берега.

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