Труп мужчины достали из пруда в парке «Сосновка»

В одном из прудов петербургского парка «Сосновка» найдено тело мужчины. О трупе в водоеме в полицию сообщили утром 30 июня.



По данным «Фонтанки», первой разглядела человека пенсионерка, живущая неподалеку. Она позвонила в дежурную часть 36 отдела и описала маршрут до нужного водоема. Участковый уполномоченный приехал на место и подтвердил информацию. Личность погибшего установить не удалось, на вид мужчине 60-70 лет. Тело направлено в морг.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Финском заливе со вчерашнего дня искали подростка. Тело 13-летнего школьника в итоге нашли в воскресенье в 15 метрах от берега.

