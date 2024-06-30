Пяти жителям Курской области понадобилась помощь после атаки беспилотника

Пять человек в селе Гнилое обратились за медицинской помощью после атаки беспилотника в Курской области. Об этом 30 июня сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Два человека получили легкие ранения, а три человека жаловались на обострение гипертонической болезни.

Ранее сообщалось, что в Тимском районе Курской области обломками БПЛА выбиты окна и посечен фасад местной школы. В трех домах повредило крыши, заборы, а также выбило окна. Всего над регионами Центрального федерального округа средствами ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников.