«Выдалась непростая ночь». Украинские беспилотники атаковали Курскую и Липецкую области

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа. Об этом утром 30 июня сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, атака велась БПЛА самолетного типа. 15 дронов уничтожены над территорией Курской области, девять — над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над Орловской и Белгородской.
«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех», — написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб.
В Тимском районе Курской области обломками БПЛА выбиты окна и посечен фасад в местной школе, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Также повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях. Никто из жителей не пострадал.