«Выдалась непростая ночь». Украинские беспилотники атаковали Курскую и Липецкую области

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа. Об этом утром 30 июня сообщили в Минобороны.



По данным военного ведомства, атака велась БПЛА самолетного типа. 15 дронов уничтожены над территорией Курской области, девять — над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над Орловской и Белгородской.

«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех», — написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.