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    «Выдалась непростая ночь». Украинские беспилотники атаковали Курскую и Липецкую области

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    Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа. Об этом утром 30 июня сообщили в Минобороны.

    По данным военного ведомства, атака велась БПЛА самолетного типа. 15 дронов уничтожены над территорией Курской области, девять — над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над Орловской и Белгородской.

    «Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех», — написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По его словам, девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб.

    В Тимском районе Курской области обломками БПЛА выбиты окна и посечен фасад в местной школе, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Также повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях. Никто из жителей не пострадал.

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