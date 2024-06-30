В Волгоградской области несколько человек отравились салатами из местной пекарни

В городе Волжский Волгоградской области несколько человек отравились салатами, купленными в местной пекарне. Об этом сообщили в следственном управлении
«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного
Информация об отравлении появилась в местных СМИ 28 июня. Пострадавшим потребовалась квалифицированная помощь, они были госпитализированы, отмечает СК. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие ели накануне салат «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После массового отравления горожан СК возбудил уголовное дело.