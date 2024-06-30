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    В Волгоградской области несколько человек отравились салатами из местной пекарни

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    В городе Волжский Волгоградской области несколько человек отравились салатами, купленными в местной пекарне. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону 30 июня. По данным ведомства, среди пострадавших шестилетний ребенок.

    «В настоящее время возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

    Информация об отравлении появилась в местных СМИ 28 июня. Пострадавшим потребовалась квалифицированная помощь, они были госпитализированы, отмечает СК. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

    Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие ели накануне салат «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После массового отравления горожан СК возбудил уголовное дело.

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