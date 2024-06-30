«Женщина три ночи провела на вокзале». Билеты на поезда на юг стали жутким дефицитом

Уехать сейчас сложно Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться





Жители России продолжают жаловаться на проблемы с покупкой билетов на поезда, которые едут на юг и обратно. Всё дело в том, что в этом году места разбирают за считаные минуты, купить их на сайте РЖД стало почти невозможно. От безысходности люди идут в кассы, но и там удача улыбается не всем. Впрочем, некоторым всё же везет, поэтому они искренне не понимают проблемы.



Наши коллеги из 93.RU собрали истории читателей о том, как они пытались купить билеты разными способами.

«Это полнейшее безобразие» Некоторые читатели рассказали свои истории покупки билетов. Когда не получилось найти свободные места, люди отправлялись на вокзал, чтобы попытаться приобрести билет в кассе. Получалось не всегда, хотя в некоторых случаях такая схема работала. — Ни на каких сайтах-шмайтах нет, а я поехал в кассу, очередь по талончикам небольшую просидел, и потом тетя-кассир ищет мне билеты — и находит. В кассе был 8 июня, купил на 19-е . Полное купе до Сочи на четверых! Не выделывайтесь вы с этими интернет-покупками и не нойте потом. Живой человек, кассир, загружен моим заказом и решает все проблемы. Если они возникают, то уже у него, а не у меня. Стою у кассы и тупо жду результата.

На вокзалах обычно много людей Фото: Валерия Дульская / 93.RU Поделиться Поделиться





— Я приезжала на вокзал, когда покупала билеты в Анапу и обратно, к четырем часам утра. Туда еще можно купить, из Анапы люди с прошлого дня очередь занимали. Хоть и правда там оставаться жить. Я уже была готова хоть любые билеты купить. Даже на третий ярус полок. Одна женщина три ночи провела на вокзале, чтобы купить обратные билеты.



— Поехала на Павелецкий вокзал и купила туда и обратно. Но за 90 с лишним дней. — Я была первая в кассу РЖД в своем городе. В 08:00 открылась продажа билетов, и я не смогла купить. Билетов нет. Ушла ни с чем. На другой день тоже была первая в той же кассе. Смогла купить билеты на ночной поезд до Анапы, который идет 30 часов. На быстрые поезда билетов тоже не было. Это полнейшее безобразие! Такого быть не должно! Надо наводить здесь порядок!

«Сайт висит, приложение — тоже»

Кому-то везло больше, и билеты получилось купить на сайте РЖД. Но для этого приходилось просыпаться ранним утром — обычно места появляются к 08:00, хотя в этом году многие заметили, что сайт обновляется и в течение дня. Один совет: заранее в личном кабинете введите все свои данные, чтобы потом не пришлось тратить на это время.

— Ставите мобильное приложение РЖД и с открытия продаж, с 08:00 по мск, пытаемся купить. Первые две минуты не пробиться. Потом лучше. Но бывает, что даже два билета не оформить одновременно. Тогда покупать придется по одному билету за раз, в разных купе. Ну а как, если спрос большой, много попыток купить. Возврат к живым покупкам, в кассе, — это не вариант.

По правилам, билеты должны появляться за 90 дней Фото: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Поделиться Поделиться





— Покупаю на сайте за 90 дней билеты туда и обратно. Июнь — в Новороссийск, июль — в Симферополь, конец августа — в Анапу. К 8 утра в личном кабинете должны быть введены данные всех пассажиров, чтобы быстро кнопки нажимать при заказе. Открываю сайт на компе и приложение. Сайт висит, через приложение — ок. В 08:10 уже практически всё распродано. По прошлому году знаю, что люди покупают билеты заранее, потом планы у них меняются, билеты сдают. Поэтому мониторьте за два дня, билеты могут быть, правда, уже подороже.



— Обратные билеты из Анапы еле купили, сайт висит, приложение — тоже. Выбрала места, оплатила, сайт кружил-кружил, я думаю, ура, деньги списали, купила, можно выдохнуть. Но не тут-то было. Возврат денег на карту, отмена брони, после 20 неудачных попыток купить плацкарт выбираю места, жму «забронировать», уже недоступно. В итоге были куплены боковые, никому не нужные полки, нас четыре человека. Вообще непередаваемые ощущения покупки билетов на юг. Каждый год одно и то же, неужели нельзя как-то отладить эту систему? Мало того, что ужасные поезда, душные и т. д. , так за космические цены невозможно купить дорогущие билеты.

«Придется остаться жить в Сочи» Еще одна проблема — часто билеты удается найти только в одну сторону. Даже сейчас в продаже можно найти места с юга в Москву, а обратно — нет.

— Живу в Туапсе и решил в этом году поехать в столицу России в августе. Самое смешное — обратный билет я купил из Москвы в Туапсе. А вот из Туапсе в Москву нет билетов.

— В Сочи уехать сложно. Купил через приложение боковое верхнее с трудом. Обратных нет, придется там остаться жить.

Никто не знает, почему такие сложности с билетами Фото: Валерия Дульская / 93.RU Поделиться Поделиться



