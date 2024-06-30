У Черного моря — и без толп туристов. Секретные места Краснодарского края и Абхазии

Фото: Фото: Madhourse / iStock Поделиться Поделиться





Где отдохнуть и что посмотреть у Черного моря, если хочется встретить как можно меньше других туристов? На каких безлюдных пляжах загорать и где сделать необычные фотографии? Рассказывают наши коллеги из «Городских порталов» и Sochi1.ru.

Краснодарский край

Супсех

Фото: Dmitry89 / CC BY-SA 4.0 Поделиться Поделиться





В двух километрах от Анапы, на дороге, ведущей к Сукко и Большому Утришу, на вершине горы Лысая, находится поселок Супсех. Здесь начинается Кавказская горная гряда.

Основная достопримечательность Супсеха — пляж «800 ступеней». Чтобы до него добраться, придется спуститься по 800 ступеням вниз. По пути расположены смотровые площадки, выполненные в форме носа корабля. Здесь есть лавочки, где вы сможете отдохнуть, насладиться видами и сфотографировать окрестности.



В отличие от Анапы, в Супсехе берег каменистый и усыпан крупной галькой. Спуск в воду пологий, но можно встретить большие скользкие валуны и острые камни, поэтому лучше купаться в специальной обуви. Вода здесь прозрачная даже на глубине метра, а в разгар лета вы не встретите толп отдыхающих. Сукко

Фото: yurij-menkovich / CC BY-SA 3.0 Поделиться Поделиться





Курортный поселок Сукко находится в 18 километрах от Анапы. Это отличное место для семейного отдыха — здесь широкий галечный пляж. Воздух считается целебный благодаря можжевеловым лесам.

На центральном пляже людей в сезон много. Но мы рекомендуем посетить другую достопримечательность этого места: Кипарисовое озеро. Оно знаменито болотными кипарисами, которые считаются памятниками природы, занесенными в Красную книгу. Деревья привезли из Америки в 1934 году и высадили в центре озера ради эксперимента.

Благовещенка Станица Благовещенская, известная также как Благовещенка, — небольшой населенный пункт, который входит в состав города-курорта Анапа. Он расположен на Таманском полуострове, всего в 5 километрах от Бугазской косы. Место это непопулярно среди приезжих, но местные жители очень любят его за чистое море и песчаные пляжи. Благовещенскую часто называют местом у трех морей, так как её омывают воды Черного моря, Кизилташского и Витязевского лиманов.

От центра Анапы до Благовещенской круглый год курсируют маршрутки и автобусы, можно также заказать такси или трансфер.



Больше малоизвестных курортов вокруг Сочи ищите здесь. Абхазия Озеро Скурча

Озеро Скурча, которое находится в Скурчатском заповеднике в Очамчирском районе, называют абхазскими Мальдивами. Этот бывший карьер сначала заполнился морской водой, а потом пресной — по каналу, искусственно проложенному из реки Кодор. Площадь озера — около 140 гектаров, а глубина — 26 метров. От моря Скурчу отделяет лишь узкая полоса пляжа.



На озере можно заняться рыбалкой или просто отдохнуть. В 20 минутах езды находятся Кындыгские термальные источники — там бассейны с водой разной температуры, массажные водопады и развитая инфраструктура. Руины крепости Абахуаца Крепость находится в Гудаутском районе. Считается, что она построена примерно в VI–VIII веках, но ученые ведут на эту тему споры. Древнейшие находки в крепости Абахуаца — это керамика и наконечники стрел, относящиеся к раннему Средневековью.



Впечатляющим внешним видом крепость обязана в том числе расположению: она стоит на отвесной скале и окружена обрывом. Рядом есть пещера, в которой живут летучие мыши. Мост царицы Тамары

Беслетский мост, который находится в окрестностях Сухума, в народе называют мостом царицы Тамары. Говорят, по нему, только построенному, прошлась сама царица, но, возможно, это только красивая легенда, никаких свидетельств этому нет. Его перекинули через реку Бесла примерно в XI–XII веках и сейчас это единственный сохранившийся в Абхазии памятник гражданской архитектуры периода Грузинского царства XI–XII веков.



Длина Беслетского моста — 35 метров, ширина — почти 5. В 1935 году на одной из плит боковой грани моста была обнаружена надпись на древнегрузинском языке. Заглавными буквами написано: «Христос-владыка, всячески… возвеличь в обеих жизнях…» Но не исключается, что надписи были сделаны в период реконструкции моста в том же 1935 году.

Старая конструкция просто прекрасна — старинные камни, поросшие мхом и лианами. Прогуливаясь по нему или фотографируясь, нужно быть предельно осторожными.

