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    Прозрачное море без суеты и давки. Шесть курортов во­круг Со­чи, ко­то­рые летом не тре­щат по швам

    Где поплавать вдали от толп туристов

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    Даже возле Сочи можно найти интересные места для купания
    Даже возле Сочи можно найти интересные места для купанияФото: Екатерина Железнова / 93.RU
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    Отдыхающих на Черноморском побережье меньше не становится: с началом каждого сезона в Сочи, Адлер, Лазаревское и Лоо устремляются толпы отдыхающих, жаждущих урвать свой законный кусок пляжа. В итоге рождаются те самые фотомемы, где все ходят друг у друга по головам и перешагивают через загорающие тела. К счастью, есть еще участки побережья, где можно отдохнуть, не чувствуя себя сельдью в бочке, — в канале «Тонкости туризма» рассказали о лучших пляжах в окрестностях Сочи.

    Макопсе

    Живописно, уютно, атмосферно и немного сонно — так можно охарактеризовать небольшой Макопсе между Вишневкой и Лазаревским. Главные его преимущества — красивая природа, прозрачное море, демократичные цены на жилье и благоустроенный пляж. К слову, в паре пляжных кафе даже бывают пенные вечеринки в довольно камерном формате и дискотеки до утра.

    Головинка

    В Головинке тоже недорого и малолюдно по сравнению с более раскрученными локациями Большого Сочи. На галечном пляже места хватает всем даже в высокий сезон, есть шезлонги и навесы от солнца. В мини-гостиницах предлагают скромные, но приличные номера за адекватные деньги. С питанием и активностями тоже всё хорошо: есть кафе и водные аттракционы. Поселок подходит всем, кто настроен на отдых поспокойнее.

    Шикарный бонус для отдыхающих — на пляже часто можно увидеть дельфинов, которые подплывают близко к берегу.

    Магри

    Этот ничем особенным не примечательный поселок — первый населенный пункт Большого Сочи; на него особо никто не обращает внимания, все проезжают мимо. Отдых там полудикий: нет оборудованного пляжа, кафе, крупных магазинов. Люди размещаются на узкой полосе побережья и довольны: никаких навязчивых торговцев кукурузой и зазывал на покатушки на «банане». Остановиться есть где: пара гостиниц и частный сектор к услугам туристов.

    Хоста

    Хоста — довольно крупный курортный поселок Большого Сочи. Один из главных туристических магнитов, но при этом самый уютный и тихий. Здесь нет суеты и давки, зато есть красивые пейзажи и достопримечательности. Хоста подходит для спокойного семейного отпуска: там есть развлечения и для детей. Цены не зашкаливают, много недорогих гостиниц и бюджетных кафе.

    Волконка

    В самой Волконке смотреть нечего — глаз радуют только чистое море и полупустой пляж. Зато в ее окрестностях есть интересные достопримечательности: волконский дольмен-монолит, остатки византийской крепости V века и природный памятник — урочище «Два брата».

    Пляж местного санатория — ухоженный и благоустроенный. Но до него придется добираться по рельефному ландшафту с резкими спусками и подъемами.

    Аше

    Отдых в Аше — это всё равно что отпуск в деревне, только плюсом идут еще море с пляжем и пара сувенирных лавок. Туристов размещают в частных гостевых домах, на весь поселок — две столовые, вместо пляжного бара — киоск с кофе и чебуреками. Тут же разливают квас, продают свежие фрукты и кукурузу. Мило, душевно, малолюдно — всё то, что требуется для отдыха от постоянной суеты больших городов.

    Даже возле Сочи можно найти интересные места для купания
    Даже возле Сочи можно найти интересные места для купанияФото: Екатерина Железнова / 93.RU

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