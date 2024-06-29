«Самый уникальный опыт постижения человеком своей сути»: Кушанашвили рассказал о своем опыте пребывания в реанимации

Шоумен, телеведущий и колумнист Отар Кушанашвили впервые рассказал о своем опыте пребывания в реанимации после госпитализации, о которой стало известно 20 июня. Сегодня музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал сообщение Кушанашвили, отправленное ему и журналисту Табризу Шахиди.

По словам госпитализированного, он проживает «самый уникальный опыт постижения человеком своей сути и понимания своего места в мире». Кушанашвили заявляет, что перенес «две клинические смерти» и «четыре недели тяжелейшей реанимации» — он «очень+очень устает», но и «очень+очень-очень гордится собой».