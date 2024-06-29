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    «Самый уникальный опыт постижения человеком своей сути»: Кушанашвили рассказал о своем опыте пребывания в реанимации

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    Шоумен, телеведущий и колумнист Отар Кушанашвили впервые рассказал о своем опыте пребывания в реанимации после госпитализации, о которой стало известно 20 июня. Сегодня музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал сообщение Кушанашвили, отправленное ему и журналисту Табризу Шахиди.

    По словам госпитализированного, он проживает «самый уникальный опыт постижения человеком своей сути и понимания своего места в мире». Кушанашвили заявляет, что перенес «две клинические смерти» и «четыре недели тяжелейшей реанимации» — он «очень+очень устает», но и «очень+очень-очень гордится собой».

    В скобочках Полупанов отмечает, что его друг «склонен преувеличивать цифры», и напоминает, что Отар Кушанашвили «был госпитализирован 20 июня».

    Отару Кушанашвили 53 года. По словам продюсера Виктора Ладненко, сердечные проблемы у журналиста возникли вследствие чрезмерной рабочей нагрузки.

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    Отар КушанашвилиРеанимацияГоспитализация
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