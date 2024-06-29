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    В Иране прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам лидирует реформатор

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    Бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян лидирует на досрочных президентских выборах в Иране, состоявшихся 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

    По итогам подсчета 14 миллионов голосов из 61 миллиона Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, обошел главного соперника консерватора Саида Джалили и вырвался вперед, набрав 5,955 миллиона голосов. Его конкурент, представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Джалили, набрал 5,56 миллиона. Данные приводятся по результатам обработки бюллетеней с 37 тысяч из 58 тысяч избирательных участков.

    Победившим будет назван кандидат, получивший более 50% голосов. Если этого не произойдет, 5 июля состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

    Пезешкиан — довольно малоизвестный кандидат, который стремился мобилизовать поддержку, обращаясь к молодежи и женской аудитории. Он указывает на важность восстановления отношений с Западом, подчеркивая, что Иран должен стремиться к сотрудничеству со всеми странами, кроме Израиля.

    Весьма вероятно, что в первом туре победителя установить не удастся и президент будет избран в ходе второго.

    Президент исламской республики Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан.

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