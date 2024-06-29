В Иране прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам лидирует реформатор

Бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян лидирует на досрочных президентских выборах в Иране, состоявшихся
По итогам подсчета 14 миллионов голосов из 61 миллиона Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, обошел главного соперника консерватора Саида Джалили и вырвался вперед, набрав
Победившим будет назван кандидат, получивший более 50% голосов. Если этого не произойдет, 5 июля состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.
Пезешкиан — довольно малоизвестный кандидат, который стремился мобилизовать поддержку, обращаясь к молодежи и женской аудитории. Он указывает на важность восстановления отношений с Западом, подчеркивая, что Иран должен стремиться к сотрудничеству со всеми странами, кроме Израиля.
Весьма вероятно, что в первом туре победителя установить не удастся и президент будет избран в ходе второго.
Президент исламской республики Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан.