В Иране прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам лидирует реформатор

Бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян лидирует на досрочных президентских выборах в Иране, состоявшихся 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

По итогам подсчета 14 миллионов голосов из 61 миллиона Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, обошел главного соперника консерватора Саида Джалили и вырвался вперед, набрав 5,955 миллиона голосов. Его конкурент, представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Джалили, набрал 5,56 миллиона . Данные приводятся по результатам обработки бюллетеней с 37 тысяч из 58 тысяч избирательных участков.