    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, вос

    761мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.75eur92.42

    Морошку начали собирать в лесах под Петербургом

    509
    1 комментарий

    Важная новость для любителей тихой охоты на ягоды: в лесах Ленобласти пошла морошка. Фотографиями делятся петербуржцы в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

    Грибов в лесу тоже достаточно, но многие червивые.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЯгодыГрибыМорошка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close