Морошку начали собирать в лесах под Петербургом

Важная новость для любителей тихой охоты на ягоды: в лесах Ленобласти пошла морошка. Фотографиями делятся петербуржцы в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
Грибов в лесу тоже достаточно, но многие червивые.
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Важная новость для любителей тихой охоты на ягоды: в лесах Ленобласти пошла морошка. Фотографиями делятся петербуржцы в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
Грибов в лесу тоже достаточно, но многие червивые.
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