«Моя булочка... побежал в поля». На севере Петербурга бегал лось

Одинокий лось проскакал вдоль трасс на севере Петербурга, пугая водителей.
«ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» и «Пресс-сек Красногвардейского»
Прыткого сохатого очевидцы сняли накануне ночью — в предрассветных сумерках он несся по проезжей части без всяких правил в районе Пискаревки. Вблизи резвое животное сняли на Муринской дороге прямо среди машин.
Автор телеграм-канала «Каждой твари по паре», биолог Павел Глазков пояснил телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online», что толкнуло лося на ночную пробежку. По его словам, это, скорее всего, молодой лось — такие после жизни с матерью уходят в самостоятельную жизнь и ищут себе пропитание.
Сейчас у них начинают расти рога, он в поисках кальция мог забрести к людям, рассказал Глазков. По его словам, напуганное животное бежит вдоль дорог, потому что не может найти себе безопасный переход. Биолог добавил, что он не слышал о сбитых лосях — поэтому, скорее всего, пробежка обошлась без последствий.
Ранее Глазков рассказывал, что до начала гона у лосей ещё больше двух месяцев, а молодёжь уже отрабатывает друг на друге элементы будущих сражений. Такая «тренировка» попала на камеру.