    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 30

    0 м/с, штиль

    761мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    «Моя булочка... побежал в поля». На севере Петербурга бегал лось

    1096
    1 комментарий

    Одинокий лось проскакал вдоль трасс на севере Петербурга, пугая водителей.

    «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» и «Пресс-сек Красногвардейского»

    Прыткого сохатого очевидцы сняли накануне ночью — в предрассветных сумерках он несся по проезжей части без всяких правил в районе Пискаревки. Вблизи резвое животное сняли на Муринской дороге прямо среди машин.

    Автор телеграм-канала «Каждой твари по паре», биолог Павел Глазков пояснил телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online», что толкнуло лося на ночную пробежку. По его словам, это, скорее всего, молодой лось — такие после жизни с матерью уходят в самостоятельную жизнь и ищут себе пропитание.

    Сейчас у них начинают расти рога, он в поисках кальция мог забрести к людям, рассказал Глазков. По его словам, напуганное животное бежит вдоль дорог, потому что не может найти себе безопасный переход. Биолог добавил, что он не слышал о сбитых лосях — поэтому, скорее всего, пробежка обошлась без последствий.

    Ранее Глазков рассказывал, что до начала гона у лосей ещё больше двух месяцев, а молодёжь уже отрабатывает друг на друге элементы будущих сражений. Такая «тренировка» попала на камеру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close