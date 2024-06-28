Шильники в лесах Ленобласти активизировались

До начала гона у лосей ещё больше двух месяцев, а молодёжь уже отрабатывает друг на друге элементы будущих сражений. На кадрах видеоловушки биолога Павла Глазкова — скорее всего, родные братья, которые, покинув весной мать, по привычке и для безопасности пока держатся вместе. Фотографии и видео опубликованы 28 июня в канале «Каждой твари по паре».
Видно, что у молодых самцов начали отрастать рожки — пока это отростки, напоминающие шило, за что таких лосей и называют шильниками.
Павел глазков / «Каждой твари по паре»
«Форма рогов и число отростков отражают физическое состояние животного и отчасти — его возраст. Любые изменения в организме лося отражаются на развитии рогов, в том числе и рацион питания. С рогами в виде одного отростка встречаются не только молодые лоси, но и взрослые животные, состояние организма которых не позволяет отрастить огромные рога, которые бы соответствовали их возрасту», — объясняет Павел Глазков.
Период размножения у лосей в Ленобласти и Петербурге начинается в конце августа. В это время водителям надо быть особенно внимательными.