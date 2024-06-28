Есть и петербуржцы. Минюст объявил новых иноагентов

Отметим, что 20 июня МВД РФ объявило Курбангалееву в розыск. ТАСС со ссылкой на правоохранителей уточняет, что журналистка разыскивается по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В список попали шесть человек:

Решение о включении вышеупомянутых лиц в список иноагентов Минюст объяснил так:

Курбангалеева распространяла фейки о российской армии и действиях властей, выступала против СВО и работает ведущей на площадке, предоставляемой иноагентом, живет за границей;



Пахалюк участвовал в создании материалов и деятельности иноагентов, распространял «недостоверную информацию» о действиях российской власти, проживает за пределами РФ;



Спирин выступал против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в создании материалов иноагентов, живет за границей;

