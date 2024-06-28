Есть и петербуржцы. Минюст объявил новых иноагентов

Минюст России вечером 28 июня обновил перечень лиц, признанных в РФ иноагентами.
В список попали шесть человек:
- журналистка и экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева*;
- музыкант, бывший вокалист рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин*;
- историк и политолог Константин Пахалюк*;
- бывший член СПЧ юрист Илья Шаблинский*;
- руководившая в Петербурге штабом Бориса Надеждина активистка Дарья Хейкинен*;
- петербургский активист Александр Шуршев*.
Отметим, что 20 июня МВД РФ объявило Курбангалееву в розыск. ТАСС со ссылкой на правоохранителей уточняет, что журналистка разыскивается по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Решение о включении вышеупомянутых лиц в список иноагентов Минюст объяснил так:
Курбангалеева распространяла фейки о российской армии и действиях властей, выступала против СВО и работает ведущей на площадке, предоставляемой иноагентом, живет за границей;
Пахалюк участвовал в создании материалов и деятельности иноагентов, распространял «недостоверную информацию» о действиях российской власти, проживает за пределами РФ;
Спирин выступал против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в создании материалов иноагентов, живет за границей;
Шаблинский распространял фейки о российской политике, учасоввал в деятельности иноагентов, преподает в рамках нежелательного в РФ проекта, проживает за границей;
Шуршев выступал против СВО, распространял фейки о деятельности российской власти, участвовал в создании материалов для иноагентов, проживает за границей;
Хейкинен для нового статуса хватило участия в создании и распространении материалов иноагентов и «недостоверной информации» о решениях российской власти.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.