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    Есть и петербуржцы. Минюст объявил новых иноагентов

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    Минюст России вечером 28 июня обновил перечень лиц, признанных в РФ иноагентами.

    В список попали шесть человек:

    • журналистка и экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева*;
    • музыкант, бывший вокалист рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин*;
    • историк и политолог Константин Пахалюк*;
    • бывший член СПЧ юрист Илья Шаблинский*;
    • руководившая в Петербурге штабом Бориса Надеждина активистка Дарья Хейкинен*;
    • петербургский активист Александр Шуршев*.

    Отметим, что 20 июня МВД РФ объявило Курбангалееву в розыск. ТАСС со ссылкой на правоохранителей уточняет, что журналистка разыскивается по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

    Решение о включении вышеупомянутых лиц в список иноагентов Минюст объяснил так:

    Курбангалеева распространяла фейки о российской армии и действиях властей, выступала против СВО и работает ведущей на площадке, предоставляемой иноагентом, живет за границей;

    Пахалюк участвовал в создании материалов и деятельности иноагентов, распространял «недостоверную информацию» о действиях российской власти, проживает за пределами РФ;

    Спирин выступал против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в создании материалов иноагентов, живет за границей;

    Шаблинский распространял фейки о российской политике, учасоввал в деятельности иноагентов, преподает в рамках нежелательного в РФ проекта, проживает за границей;

    Шуршев выступал против СВО, распространял фейки о деятельности российской власти, участвовал в создании материалов для иноагентов, проживает за границей;

    Хейкинен для нового статуса хватило участия в создании и распространении материалов иноагентов и «недостоверной информации» о решениях российской власти.

    *Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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