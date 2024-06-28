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    Белгород атаковали два дрона-камикадзе ВСУ

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    Белгород атаковали два украинских дрона-камикадзе вечером 28 июня. Есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Открытую рану бедра в результате удара дрона получил мужчина, его доставили в областную клиническую больницу. Второй беспилотник упал на социальный объект. Осколками посекло крышу и фасад.

    Ранее сообщалось, что поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела один мирный житель с контузией и ранениями головы и живота был госпитализирован.

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