Поселок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Ранен мирный житель

Поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области 28 июня днем попал под обстрел ВСУ: такую информацию публикует в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



По данным Гладкова, в результате обстрела один мирный житель с контузией и ранениями головы и живота был доставлен в областную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.Также в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор. Информация о последствиях продолжает уточняться.

Немногим ранее часа назад глава региона сообщал, что дронами ВСУ были атакованы пять легковых автомобилей, но обошлось без пострадавших. Полностью сгорела легковушка в селе Муром Шебекинского городского округа, еще три — в селе Отрадное Белгородского района, и один легковой автомобиль был поврежден в районе села Стригуны Борисовского района,