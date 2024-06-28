Поселок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Ранен мирный житель

Поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области 28 июня днем попал под обстрел ВСУ: такую информацию публикует в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным Гладкова, в результате обстрела один мирный житель с контузией и ранениями головы и живота был доставлен в областную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.Также в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор. Информация о последствиях продолжает уточняться.
Немногим ранее часа назад глава региона сообщал, что дронами ВСУ были атакованы пять легковых автомобилей, но обошлось без пострадавших. Полностью сгорела легковушка в селе Муром Шебекинского городского округа, еще три — в селе Отрадное Белгородского района, и один легковой автомобиль был поврежден в районе села Стригуны Борисовского района,
Вячеслав Гладков также сообщил сегодня, что жителям приграничных сел Белгородской области раздадут 4750 огнетушителей. Это позволит оперативно тушить пожары в тех местах, куда не может выехать МЧС.