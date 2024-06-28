Через Финский залив за 4 млрд построят газопровод от Лахты до Васильевского острова

ПетербургГаз объявил запрос предложений на строительство газопровода под дном Финского залива из Приморского района в Василеостровский. Всего проложат 6 километров труб.
Документация опубликована 28 июня. Максимальная цена — 4 млрд рублей, работы надо выполнить до ноября 2026 года. Речь идет о дюкерном переходе газопроводами высокого давления через Невскую губу Финского залива, а конкретнее — именно о подводной части, потому что наземные подходы с обеих сторон (в Ольгино и на Морской набережной) уже готовы.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте двухниточного газопровода, который будут прокладывать закрытым способом по технологии Direct Pipe: одновременно сооружается тоннель под дном и туда «вдавливается» трубопровод. Проект разрабатывала компания «Еврогазпроект». Замысел в том, чтобы закольцевать систему газораспределения, чтобы повысить ее надежность, а также вовлечь не особенно загруженную ГРС «Конная Лахта» в снабжение центральной части города.
Подробнее о проекте — читайте здесь.