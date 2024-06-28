«Кровью искупить преступление». Глава СК рассказал о возможностях уволенных экс-сотрудников силовых структур

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 28 июня рассказал, что прекращение уголовного преследования через службу в зоне СВО может быть актуально в том числе для экс-сотрудников правоохранительных органов. В отдельных случаях может быть рассмотрен вопрос и о восстановлении на службе в ведомстве после увольнения по отрицательным основаниям.

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), во время сессии «Ценности права в условиях нового мирового порядка», слушательница спросила Александра Бастрыкина о том, как он относится к восстановлению на службе уволенных сотрудников, прошедших через СВО. В пример она привела ситуацию своего брата, работавшего в МВД, который, по ее словам, был уволен после того, как задержал сына влиятельного человека. Больше того, в отношении него было возбуждено уголовное дело. После этого экс-сотрудник МВД, со слов женщины, ушел добровольцем в зону спецоперации. Там был тяжело ранен, сейчас находится на лечении. Его уголовное дело было прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Слушательница спросила: может ли человек в такой ситуации быть вновь принят на работу в органы, если он талантлив в своей профессии?

В ответ Бастрыкин отметил, что за МВД ничего сказать не может, но готов озвучить свое мнение и подход в СК. «У нас надо очень постараться, чтобы быть уволенным. Но если человека поймали на взятке, мы действуем жестко: попался — отвечай. Что касается дисциплинарных наказаний, мы стараемся не торопиться с увольнением, проводим проверки: одну, другую — и только если с этим человеком ничего поделать нельзя, увольняем. Что касается восстановления, я думаю, это надо применять», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что восстановил бы в должности профессионального сотрудника, тем более если он не был в чем-либо виновен. А даже если речь о фигуранте уголовного дела, сейчас есть механизмы, позволяющие, как считается, искупить свою вину.