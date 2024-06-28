Петербург встал в пробках. Особенно покраснели КАД и ЗСД

К началу вечернего часа пик 28 июня дороги Петербурга оказались загружены сильнее обычного. Многокилометровые заторы скопились на кольцевой автодороге и Западном скоростном диаметре, копятся заторы на выездах из города. А центр перекрыт к «Алым парусам».
По данным «Яндекс.Пробок», загруженность дорог в Петербурге доросла до 7 баллов, что на 1 балл больше обычного для этого времени в пятницу. На внешнем кольце КАД собрался затор длиной более 10 километров от Шушар до Мурманского шоссе и еще один,
На ЗСД скопилось два больших затора. В южном направлении транспорт толкается на
На выездах из Петербурга тоже выросли пробки. Плотно стоят в сторону области Таллинское и Красносельское шоссе, Народная улица и Мурманское шоссе, проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе, а также Выборгское шоссе. На Пулковском, Московском и Колтушском пока что заметно свободнее.
В центре Петербурга — масштабные перекрытия в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Пробки там фиксируют на прилегающих улицах, например на Садовой, Декабристов, Вознесенском.