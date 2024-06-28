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    Петербург встал в пробках. Особенно покраснели КАД и ЗСД

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    К началу вечернего часа пик 28 июня дороги Петербурга оказались загружены сильнее обычного. Многокилометровые заторы скопились на кольцевой автодороге и Западном скоростном диаметре, копятся заторы на выездах из города. А центр перекрыт к «Алым парусам».

    По данным «Яндекс.Пробок», загруженность дорог в Петербурге доросла до 7 баллов, что на 1 балл больше обычного для этого времени в пятницу. На внешнем кольце КАД собрался затор длиной более 10 километров от Шушар до Мурманского шоссе и еще один, 7-километровый, — от Мурино до съезда на Новоприозерское шоссе. Внутреннее кольцо тоже собрало россыпь пробок: 7-километровую от Янино до Мурманского шоссе, 9-километровую от съезда с вантового моста до Пулковского шоссе и 6-километровую от Дачного проспекта до Таллинского шоссе.

    На ЗСД скопилось два больших затора. В южном направлении транспорт толкается на 4-километровом отрезке от Екатерингофки до Благодатной улицы. В северном направлении затор подлиннее — почти на 8 километров. Начинается он перед Васильевским островом и заканчивается в районе улицы Савушкина.

    На выездах из Петербурга тоже выросли пробки. Плотно стоят в сторону области Таллинское и Красносельское шоссе, Народная улица и Мурманское шоссе, проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе, а также Выборгское шоссе. На Пулковском, Московском и Колтушском пока что заметно свободнее.

    В центре Петербурга — масштабные перекрытия в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Пробки там фиксируют на прилегающих улицах, например на Садовой, Декабристов, Вознесенском.

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