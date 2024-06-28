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    В Подмосковье на полицейского во время показательных выступлений рухнула машина ДПС

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    Инспектор ГИБДД получил травму во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке. На него рухнул служебный автомобиль, сотрудника полиции от тяжких последствий спас шлем.

    RussianAutoCrash

    На появившейся в Сети видеозаписи видно, как машина ДПС на двух колесах проезжает над инспектором, падает на четыре колеса в тот момент, когда он находится под ней, и тащит полицейского за собой.

    По предварительной информации, которую 27 июня сообщили РИА Новости в экстренных службах, инспектор с переломом плечевого сустава был доставлен в главный клинический госпиталь МВД. Обстоятельства происшествия выясняются.

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