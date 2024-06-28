В Подмосковье на полицейского во время показательных выступлений рухнула машина ДПС

Инспектор ГИБДД получил травму во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке. На него рухнул служебный автомобиль, сотрудника полиции от тяжких последствий спас шлем.
На появившейся в Сети видеозаписи видно, как машина ДПС на двух колесах проезжает над инспектором, падает на четыре колеса в тот момент, когда он находится под ней, и тащит полицейского за собой.
По предварительной информации, которую 27 июня сообщили РИА Новости в экстренных службах, инспектор с переломом плечевого сустава был доставлен в главный клинический госпиталь МВД. Обстоятельства происшествия выясняются.