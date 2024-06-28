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    СК возбудил уголовное дело против байкера, который устроил разборки с пенсионером на Ударников

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении байкера, который сбил с ног пожилого мужчину с собачкой. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. За мгновение до этого пенсионер опрокинул его байк за то, что тот проехал на красный сигнал, а его приятель — сбил пешехода.

    Следствием установлено, что 24 июня на проспекте Ударников мотоциклист наехал на пожилую женщину. После этого между приятелем участника ДТП — вторым мотоциклистом и случайным прохожим произошел конфликт, в ходе которого второй мотоциклист нанес прохожему удары по голове.

    RU_CHP

    На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут подозреваемого в совершении хулиганства (213 УК РФ). Мотоциклист, совершивший ДТП, привлечен к административной ответственности в органах внутренних дел.

    Ранее «Фонтанка» писала, что под колесами мотоцикла пострадала 71-летняя пенсионерка. Женщину госпитализировали. Произошедшее вызвало бурную реакцию очевидцев. Под возмущенные крики сбившего женщину байкера сначала дернули за одежду, потом стукнули по шлему и едва не побили — успел разнять второй мотоциклист. Второму досталось от пенсионера с собачкой, который возмутился из-за проезда на красный и решил отомстить молодому человеку, опрокинув его байк.

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