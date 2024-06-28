СК возбудил уголовное дело против байкера, который устроил разборки с пенсионером на Ударников

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении байкера, который сбил с ног пожилого мужчину с собачкой. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. За мгновение до этого пенсионер опрокинул его байк за то, что тот проехал на красный сигнал, а его приятель — сбил пешехода.



Следствием установлено, что 24 июня на проспекте Ударников мотоциклист наехал на пожилую женщину. После этого между приятелем участника ДТП — вторым мотоциклистом и случайным прохожим произошел конфликт, в ходе которого второй мотоциклист нанес прохожему удары по голове.

