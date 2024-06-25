Гонки под «красный» глазами байкеров. ДТП на Ударников едва не закончилось дракой

В Сети появилось видео ДТП с пешеходом и байкером в Петербурге с камеры одного из мотоциклистов. После наезда страсти вспыхнули так, что почти дошло до драки.

ДТП случилось вечером 24 июня на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Ударников. На записи, опубликованной 25 июня в telegram-канале RU_CHP, видно, как двое мотоциклистов на скорости значительно выше потока петляют между рядами, обходя попутный транспорт. На перекресток оба выезжают, когда машины уже стоят на светофоре, а пешеходы переходят дорогу на свой зеленый.