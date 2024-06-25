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    Гонки под «красный» глазами байкеров. ДТП на Ударников едва не закончилось дракой

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    RU_CHP

    В Сети появилось видео ДТП с пешеходом и байкером в Петербурге с камеры одного из мотоциклистов. После наезда страсти вспыхнули так, что почти дошло до драки.

    ДТП случилось вечером 24 июня на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Ударников. На записи, опубликованной 25 июня в telegram-канале RU_CHP, видно, как двое мотоциклистов на скорости значительно выше потока петляют между рядами, обходя попутный транспорт. На перекресток оба выезжают, когда машины уже стоят на светофоре, а пешеходы переходят дорогу на свой зеленый.

    Байкер, с чьей камеры ведется запись, притормаживает и останавливается перед идущими людьми, а его товарищ, ехавший впереди, решает проскочить через толпу. Пожилая женщина его замечает и в испуге пытается отбежать, но попадает прямо под мотоцикл и падает на асфальт от удара. Байкер тоже валится на бок.

    Произошедшее вызвало бурную реакцию очевидцев. Под возмущенные крики сбившего женщину байкера сначала дернули за одежду, потом стукнули по шлему и едва не побили — успел разнять второй мотоциклист. Затем пожилой собачник толкнул припаркованный байк автора видео, и конфликт завязался уже между ними. Пешеход возмущался из-за проезда на красный и рвался в драку, байкер кричал о стоимости краски и толкнул обидчика так, что тот упал. После этого в ссору вмешались другие очевидцы и принялись их урезонивать.

    Как сообщалось ранее, под колесами мотоцикла пострадала 71-летняя пенсионерка. Женщину госпитализировали.

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