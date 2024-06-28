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    Прогулка с собакой в Петербурге закончилась перепалкой и газом

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    Для жителя Приморского района обычная прогулка с собакой закончилась больницей и ветеринарной клиникой. Об этом «Фонтанке» 28 июня рассказал участник этого инцидента — хозяин пострадавшего питомца.

    читательница «Фонтанки»

    Неприятная история произошла 22 июня. Молодой человек отправился со своим золотистым ретривером на прогулку недалеко от дома. В какой-то момент навстречу вышел мужчина с двумя детьми. Собака, по словам хозяин, находилась в кустах и не интересовалась людьми, но незнакомец увидел в ней угрозу для себя и своих детей и затеял перепалку.

    «Ему не понравилось, что я ему на «ты» отвечаю. Начал подходить ко мне <...>. После этого он подошел к моей собаке и распылил ей в морду перцовый баллончик. Я побежал к нему, и он прыснул баллончиком уже в меня», — рассказывает молодой человек.

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    По словам хозяина, его собака добродушная и никогда ни на кого не нападала, обычно ладит с детьми. После перцового баллончика она начала жмуриться и чихать. В ветеринарной клинике животному промыли глаза. Самого молодого человека спасли очки. В больнице сказали, что у него легкий химический ожог лица и предплечья. Хозяин собаки написал заявление в полицию.

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