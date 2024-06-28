Прогулка с собакой в Петербурге закончилась перепалкой и газом

Для жителя Приморского района обычная прогулка с собакой закончилась больницей и ветеринарной клиникой. Об этом «Фонтанке» 28 июня рассказал участник этого инцидента — хозяин пострадавшего питомца.



читательница «Фонтанки»

Неприятная история произошла 22 июня. Молодой человек отправился со своим золотистым ретривером на прогулку недалеко от дома. В какой-то момент навстречу вышел мужчина с двумя детьми. Собака, по словам хозяин, находилась в кустах и не интересовалась людьми, но незнакомец увидел в ней угрозу для себя и своих детей и затеял перепалку.



«Ему не понравилось, что я ему на «ты» отвечаю. Начал подходить ко мне <...>. После этого он подошел к моей собаке и распылил ей в морду перцовый баллончик. Я побежал к нему, и он прыснул баллончиком уже в меня», — рассказывает молодой человек.



Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться



