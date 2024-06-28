«Привет, это Валера». Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил, что продлил контракт с РФС до 2028 года. Об этом сообщил сам специалист в телеграм-канале национальной команды.
«Привет, это Валера. Главный тренер сборной. Еще на 4 года», — сказал Карпин.
В РФС подтвердили также, что контракт продлен и с тренерским штабом.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла 2-е место в отборочной группе к чемпионату мира-2022 и вышла в стыки, но была лишена шанса на путевку из-за бана после начала СВО. Сейчас сборная играет лишь товарищеские матчи. В РФС говорят, что вопрос о возвращении российских команд и сборных к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА может быть решен осенью.