«Привет, это Валера». Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил, что продлил контракт с РФС до 2028 года. Об этом сообщил сам специалист в телеграм-канале национальной команды.



«Привет, это Валера. Главный тренер сборной. Еще на 4 года», — сказал Карпин.

