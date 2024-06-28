    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    763мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.96eur90.99

    «Привет, это Валера». Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

    1340
    4 комментария

    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил, что продлил контракт с РФС до 2028 года. Об этом сообщил сам специалист в телеграм-канале национальной команды.

    «Привет, это Валера. Главный тренер сборной. Еще на 4 года», — сказал Карпин.

    В РФС подтвердили также, что контракт продлен и с тренерским штабом.

    Валерий Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла 2-е место в отборочной группе к чемпионату мира-2022 и вышла в стыки, но была лишена шанса на путевку из-за бана после начала СВО. Сейчас сборная играет лишь товарищеские матчи. В РФС говорят, что вопрос о возвращении российских команд и сборных к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА может быть решен осенью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close