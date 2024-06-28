Условия Путина неприемлемы. Байден и Трамп на дебатах обсудили и политику, и свой возраст

Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп вечером 27 июня встретились друг с другом в дебатах, которые CNN называет историческими. Это первый случай в истории, когда действующий президент столкнулся в дебатах с бывшим. Встреча проходила в студии CNN в Атланте и заняла около 90 минут.

Кандидаты на президентское кресло обсудили широкий спектр тем: от иммиграции и войны в Израиле до абортов и демократии. Также они коснулись конфликта на Украине. Трамп назвал «неприемлемыми» условия Путина по прекращению конфликта (передача четырех регионов России и отказ Киева от попыток вступить в НАТО).



«Нет, они неприемлемы», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста CNN.

Трамп снова заявил, что в случае переизбрания положит конец украинскому конфликту, однако конкретных шагов не назвал.



Затрагивая внешнеполитические темы, Трамп назвал вывод войск из Афганистана «самым позорным днем в истории» США.

Он не ответил прямо, поддержит ли независимое палестинское государство, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Тем временем Байден рекламировал поддержанное им в мае предложение об обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на освобождение палестинских заключенных и продолжение «перемирия с дополнительными условиями».



«Возможно, это было самое большое, на что зашел Байден, заявив Израилю, что заявленные им цели операции в Газе достигнуты и что пришло время прекратить боевые действия в рамках сделки о заложниках. Однако усилия президента до сих пор не привели к прекращению огня, хотя прошел уже месяц», — отмечает CNN.

Трамп заявил, что Байден втягивает США в третью мировую войну.

«Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне», — сказал Трамп.



Кроме того, он пообещал быстро добиться освобождения журналиста Эвана Гершковича, задержанного в Москве.

«Я думаю, что он [Гершкович] хороший парень. Он там, потому что Путин смеется над этим парнем [Байденом] и, наверное, просит миллиарды долларов за репортера», — сказал Трамп.

Кандидаты в своих дебатах не обошли тему возраста. Байдену 81 года, а Трампу 78. Байден отметил, что его оппонент всего на несколько лет моложе его, но «намного менее компетентен». Он призвал избирателей взглянуть на его послужной список. В своем ответе Трамп предложил Байдену пройти когнитивный тест. Затем они поспорили о навыках игры в гольф.



Зрители заметили хриплый голос Байдена. Причиной называется простуда. Экспресс-опрос CNN показал, что большинство наблюдателей присуждают победу в дебатах Трампу (67% против 33%). Перед дебатами соотношение было также в пользу Трампа (55% против 45%).



«Самой важной задачей для Байдена было развеять опасения избирателей по поводу его самой уязвимой стороны — его возраста — и превратить выборы в референдум по Трампу. Ему это не удалось. Байден был хриплым и временами неразборчивым. Слова часто сливались. Он запинался, особенно когда пытался цитировать статистику и законодательство», — отмечается в публикации CNN.

