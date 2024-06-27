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    Минобороны РФ: беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35 ВКС в небе Сирии

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    В небе Сирии над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс 27 июня произошло опасное сближение беспилотника MQ-9 «Reaper» с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале.

    По информации российского военного ведомства, БПЛА управлялся «коалицией» и с 10:24 до 10:29 на на высотах от 7000 до 8000 метров опасно приблизился к российскому истребителю, совершавшему плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

    Столкновения удалось избежать благодаря «высокому профессионализму российского летчика», который своевременно предпринял необходимые меры. Ведомство цитирует заявление заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Попова.

    В марте 2024 года аналогичный американский беспилотник потерял связь с базой во время тренировочного полета в Польше, а затем совершил аварийную посадку.

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    MQ-9 ReaperБПЛАСирияОпасное сближениеСу-35Юрий Попов
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