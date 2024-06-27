В Парголово пешеход попал в больницу после встречи с маршруткой

В Парголово автобус «задел» зеркалом пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал. Об этом 27 июня рассказал «Фонтанке» сам пострадавший.

Инцидент произошел накануне вечером на пешеходном переходе между Апраксинской улицей и Приозерским шоссе. «Переходил дорогу на зеленый, маршрутка не остановилась и задела боковым зеркалом заднего вида голову», — рассказал 18-летний Данила.

По словам молодого человека, из травмпункта он попал в одну из городских больниц города. «Отправили на компьютерную томографию головы, потом нейрохирурга ждал 5 часов, ушел только в 7 утра, так и не дождавшись результатов исследования», — отметил Данила.