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    Водителя увезли в больницу в бронированном автомобиле. В Богун-Городке дрон-камикадзе атаковал машину сельхозпредприятия

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    Специальный транспорт сельхозпредприятия полностью сгорел в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом 27 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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    Водитель получил ранения. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук. Для его транспортировки в больницу использовали бронированный автомобиль.

    Днем ранее парковка Грайворонской ЦРБ подверглась атаке беспилотника ВСУ. Пострадали мужчина и женщина. Пять машин получили повреждения.

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