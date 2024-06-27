Водителя увезли в больницу в бронированном автомобиле. В Богун-Городке дрон-камикадзе атаковал машину сельхозпредприятия

Специальный транспорт сельхозпредприятия полностью сгорел в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом 27 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Водитель получил ранения. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук. Для его транспортировки в больницу использовали бронированный автомобиль.
Днем ранее парковка Грайворонской ЦРБ подверглась атаке беспилотника ВСУ. Пострадали мужчина и женщина. Пять машин получили повреждения.