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    Тренера вратарей «Зенита» Бирюкова назначили советником председателя правления клуба

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    Тренер вратарей футбольного клуба «Зенит» Михаил Бирюков стал советником председателя правления клуба. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе петербургской команды.

    Михаил Бирюков, родившийся 7 мая 1958 года, играл за «Зенит» с 1980 по 1991 год. В 1984 году он был признан лучшим вратарем СССР. Многолетний капитан «Зенита» выходил на поле до 42 лет. Вскоре после завершения карьеры игрока Бирюков вошел в тренерский штаб команды. Среди его воспитанников такие известные вратари, как Вячеслав Малафеев, Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков.

    В «Зените» отметили, что на новой должности Михаил Юрьевич продолжит работать с основной командой и командами системы подготовки резерва, а также будет активно взаимодействовать с руководством клуба.

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