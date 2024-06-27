Тренера вратарей «Зенита» Бирюкова назначили советником председателя правления клуба

Тренер вратарей футбольного клуба «Зенит» Михаил Бирюков стал советником председателя правления клуба. Об этом сообщили
Михаил Бирюков, родившийся 7 мая 1958 года, играл за «Зенит» с 1980 по 1991 год. В 1984 году он был признан лучшим вратарем СССР. Многолетний капитан «Зенита» выходил на поле до 42 лет. Вскоре после завершения карьеры игрока Бирюков вошел в тренерский штаб команды. Среди его воспитанников такие известные вратари, как Вячеслав Малафеев, Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков.
В «Зените» отметили, что на новой должности Михаил Юрьевич продолжит работать с основной командой и командами системы подготовки резерва, а также будет активно взаимодействовать с руководством клуба.