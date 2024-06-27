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    Финляндия выделит Украине полмиллиона евро на программу для будущего членства в ОЭСР

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    Финляндия выделит полмиллиона евро на программу для интеграции Украины в рамках международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом 27 июня сообщает министерство иностранных дел Суоми.

    Программа для Киева рассчитана на 4 года, ее стоимость составит 16,5 миллиона евро, говорится в сообщении МИД. Предполагается, что она поддержит Украину в развитии различных институтов и поможет подготовиться к будущему членству в ЕС и ОЭСР.

    Реализация программы будет тесно координироваться с другими международными партнерами Украины с учетом связанных с этим рисков. В рамках программы Финляндия уделит особое внимание развитию верховенства права и административных структур, совершенствованию антикоррупционных мер и продвижению реформ бизнес-среды на Украине.

    Ранее глава министерства обороны страны Антти Хяккянен заявил, что тысячи военнослужащих Украины прошли подготовку к полной боеспособности в Финляндии.

    Организация экономического сотрудничества и развития — ОЭСР (the Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная организация, нацеленная на выработку международных стандартов и рекомендаций по совершенствованию государственной социальной, экономической и экологической политики, поиск путей преодоления проблем и ограничений на пути экономического роста и развития стран. ОЭСР объединяет большинство развитых и некоторые развивающиеся страны, на долю которых приходится 20% населения планеты и около 55% мирового ВВП. В нее входят 38 государств. Штаб-квартира располагается в Париже.

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