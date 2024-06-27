Финляндия выделит Украине полмиллиона евро на программу для будущего членства в ОЭСР

Финляндия выделит полмиллиона евро на программу для интеграции Украины в рамках международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом 27 июня сообщает министерство иностранных дел Суоми.
Программа для Киева рассчитана на 4 года, ее стоимость составит 16,5 миллиона евро, говорится в сообщении МИД. Предполагается, что она поддержит Украину в развитии различных институтов и поможет подготовиться к будущему членству в ЕС и ОЭСР.
Реализация программы будет тесно координироваться с другими международными партнерами Украины с учетом связанных с этим рисков. В рамках программы Финляндия уделит особое внимание развитию верховенства права и административных структур, совершенствованию антикоррупционных мер и продвижению реформ бизнес-среды на Украине.
Ранее глава министерства обороны страны Антти Хяккянен заявил, что тысячи военнослужащих Украины прошли подготовку к полной боеспособности в Финляндии.