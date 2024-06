Финляндия выделит Украине полмиллиона евро на программу для будущего членства в ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития — ОЭСР (the Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная организация, нацеленная на выработку международных стандартов и рекомендаций по совершенствованию государственной социальной, экономической и экологической политики, поиск путей преодоления проблем и ограничений на пути экономического роста и развития стран. ОЭСР объединяет большинство развитых и некоторые развивающиеся страны, на долю которых приходится 20% населения планеты и около 55% мирового ВВП. В нее входят 38 государств. Штаб-квартира располагается в Париже.



