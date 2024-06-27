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    Росфинмониторинг внес журналиста Артема Кригера в реестр экстремистов и террористов

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    Федеральная служба по по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 27 июня объявила о выпуске новой редакции перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

    В новую редакцию был включен журналист Артем Кригер. Его можно обнаружить в списке Росфинмониторинга, введя фамилию в поисковое окно.

    Ранее Кригер был арестован Басманным судом Москвы по делу об участии в экстремистском сообществе. Он является сотрудником признанной иноагентом и нежелательной организацией издания SOTA*.

    * Признана нежелательной организацией и включена в перечень иностранных агентов.

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