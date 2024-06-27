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    Forbes представил рейтинг россиян с наибольшими доходами от дивидендов. Один из фигурантов списка арестован по делу о хищении

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    Акционер «Лукойла» Вагит Алекперов попал на первую строчку рейтинга россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год. Полный список опубликован на сайте Forbes.

    Дивидендный доход Алекперова составил 177,4 миллиарда рублей.


    Второе место занял акционер и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (доход — 105 миллиардов рублей), третье — акционер «Сибур холдинга» и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (дивидендный доход за прошлый год — 84,6 миллиарда рублей).

    В первую десятку попали также:

    — основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (4-е место, доход — 79,9 миллиарда рублей; источники дохода — МегаФон, «Металлоинвест»),

    — основатель ПАО «Фармстандарт» Виктор Харитонин (5-е место, доход — 77,6 миллиарда рублей; источник дохода — «Огмент Инвестментс»),

    — бывший вице-президент НК «Лукойл» Леонид Федун (6-е место, доход — 57,1 миллиарда рублей; источник дохода — «Лукойл»),

    — частный инвестор Алексей Тайчер (7-е место, доход — 51,5 миллиарда рублей, источник дохода — «ТрансФин-М»),

    — депутат Госдумы Андрей Скоч с семьей (8-е место, доход — 48,9 миллиарда рублей, источники дохода — МегаФон, «Металлоинвест»),

    — вице-президент Российского союза химиков Андрей Гурьев с семьей (9-е место, доход — 45,8 миллиарда рублей, источник дохода — «Фосагро»),

    — генеральный директор «Фортиана» Владислав Свиблов (10-е место, доход — 36,2 миллиарда рублей, источник дохода — «Беринг Металс»).

    Бывший совладелец одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Алексей Тайчер 20 июня был арестован Тверским районным судом Москвы до 14 августа 2024 года.

    Ранее журнал Forbes составил новый ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире, в который попали 125 долларовых миллиардеров из России.

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