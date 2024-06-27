Forbes представил рейтинг россиян с наибольшими доходами от дивидендов. Один из фигурантов списка арестован по делу о хищении

Акционер «Лукойла» Вагит Алекперов попал на первую строчку рейтинга россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год. Полный список опубликован на сайте Forbes.

Дивидендный доход Алекперова составил 177,4 миллиарда рублей.



Второе место занял акционер и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (доход — 105 миллиардов рублей), третье — акционер «Сибур холдинга» и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (дивидендный доход за прошлый год — 84,6 миллиарда рублей).