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    Губернатор Севастополя привел свежие данные о пострадавших в результате взрыва ракеты ATACMS

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    В больницах Севастополя остаются 42 пациента из числа пострадавших от взрыва ракеты ATACMS. Эти данные утром 27 июня приводит городской губернатор Михаил Развожаев.

    11 пациентов из 42 — дети, уточняет он и напоминает, что еще 22 пострадавших были отправлены на лечение в ведущие столичные медицинские учреждения.

    12 детей и 10 взрослых перевезли в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники Москвы.

    Врачи столицы, по информации градоначальника, оценивают состояние 9 пациентов как стабильно тяжелое, 9 пациентов — как средней тяжести. 1 ребенок все еще находится в тяжелом состоянии.

    По последним данным, число пострадавших в результате удара по Севастополю 23 июня составило 153 человека, погибли четверо, в том числе два ребенка.

    Что известно об атаке на Севастополь, читайте в материале «Фонтанки».

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    ATACMSСевастопольМихаил РазвожаевЖертвыПострадавшиеВзрывБольницы
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