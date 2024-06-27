Губернатор Севастополя привел свежие данные о пострадавших в результате взрыва ракеты ATACMS

В больницах Севастополя остаются 42 пациента из числа пострадавших от взрыва ракеты ATACMS. Эти данные утром 27 июня приводит городской губернатор Михаил Развожаев.

11 пациентов из 42 — дети, уточняет он и напоминает, что еще 22 пострадавших были отправлены на лечение в ведущие столичные медицинские учреждения.

12 детей и 10 взрослых перевезли в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники Москвы.