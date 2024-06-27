В Парголово из Ферменского озера вытащили пятилетнюю девочку

Очевидец спас пятилетнюю девочку накануне вечером в Парголово. Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, ребенок ушел под воду на Ферменском озере. К счастью, это вовремя заметил мужчина, купавшийся рядом.



Минуя приемный покой, пострадавшую сразу же поместили в реанимацию Педиатрического университета. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Установлено, что девочка купалась в водоеме с подругой своей мамы. В какой-то момент она ушла под воду, но очевидец успел подхватить ребенка и вытащить на берег.



Правоохранительные органы проводят проверку.

