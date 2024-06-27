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    Беспилотники долетели до Тверской и Московской областей

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    Ночью 27 июня дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Тверской, два над территорией Московской и один над территорией Белгородской областей, сообщает Минобороны.

    По данным правительства Тверской области, ПВО дважды за ночь отражала атаки беспилотников в Конаковском округе, второй раз — в районе 4 часов утра. Никто не пострадал. На месте падения обломков работают экстренные службы.

    «Я проснулась в начале пятого от громкого хлопка, второй был в 4:23», — пишет жительница области Татьяна в паблике области в ВК.

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