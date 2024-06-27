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    Полиция ищет стрелявших по автобусу у метро «Лесная»

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    Фото: читательница «Фонтанки» Зина
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    В Петербурге разыскивают неизвестных, разбивших стекла в автобусе в Выборгском районе города. Предположительно, транспорт обстреляли из пневматики.

    В 19:20 26 июня в полицию обратился водитель автобуса №33. Он рассказал, что возле станции метро «Лесная» неизвестные выстрелили в сторону автобуса из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате в транспорте разбили два стекла двери и одно оконное. Пассажиры не пострадали.

    «Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников», — сообщили в главке. По факту произошедшего ведется проверка.

    Ранее очевидица рассказала «Фонтанке», что в поврежденных стеклах остались отверстия. Водитель автобуса говорил, что услышал три хлопка со стороны улицы. Все произошло во время движения.

    Фото: читательница «Фонтанки» Зина

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