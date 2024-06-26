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    Петров пост в 2024 году: дата, традиции, что можно и нельзя есть

    Петров пост в 2024 году: дата, традиции, что можно и нельзя есть

    Впереди у православных 11 дней ограничений

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    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
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    Уже скоро все православные начнут соблюдать один из главных летних постов — Петров пост. Он не такой долгий и строгий, как Великий пост, но всё же от некоторых продуктов придется отказаться. Да и за поведением своим лучше следить, чтобы не нарушить одну из традиций. Рассказываем, как правильно поститься и что можно и нельзя делать в Петров пост.

    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
    1

    Когда Петров пост в 2024 году

    Петров пост посвящен двум апостолам: Петру и Павлу. Христиане в дни ограничений вспоминают о том, как ученики Христа воздерживались от пищи перед миссионерством. Нередко Петров пост еще называют Апостольским и Петропавловским.

    Пост начинается через семь дней после Троицы, а заканчивается накануне Дня Петра и Павла. В 2024 году пост продлится одиннадцать дней: с 1 по 11 июля.

    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
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    2

    Что можно и что нельзя есть в Петров пост

    Петров пост считается нестрогим — в отличие от Великого поста, в дни Апостольского поста церковный устав предписывает отказаться только от мясной и молочной пищи.

    На протяжении почти всех одиннадцати дней можно есть рыбу, ведь апостол Петр считается покровителем моряков и рыбаков. Отказаться от нее нужно лишь по средам и пятницам. Также в выходные и на храмовые праздники позволяется выпить немного вина.

    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
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    3

    Как подготовиться к посту

    Даже учитывая, что Петров пост не такой строгий, резкое изменение рациона может стать стрессом для вашего организма и навредить ему. Поэтому постепенно готовиться к ограничениям лучше начать как можно раньше.

    Врачи советуют постепенно снижать потребление мяса и молочных продуктов, заменяя их на овощи и фрукты.

    Также лучше еще до поста понемногу начать есть отруби — в них содержится много клетчатки, которая во время поста станет основой вашего рациона. Если заранее не подготовить организм, то могут начаться проблемы с пищеварением.

    Чтобы в целом улучшить пищеварение и снизить дискомфорт от смены рациона, стоит пить достаточное количество воды.

    Если у вас есть хронические заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом, проконсультируйтесь с врачом перед началом поста.

    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
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    4

    Кто может не поститься 

    Не всем необходимо менять рацион и соблюдать пост по всей строгости. Например, беременным и кормящим женщинам разрешено питаться так же, как прежде. Послабления позволяются также военнослужащим, учащимся и работающим на тяжелых производствах.

    Маленьким детям тоже лучше не поститься, ведь для полноценного развития необходим нормальный разнообразный рацион. Если же вы хотите, чтобы дети с юных лет приучились поститься, можете ограничить их в сладком на одиннадцать дней.

    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Традиции Петрова поста

    Во время Петрова поста верующие следят не только за своим питанием, но и за поведением. За сотни лет сложились традиции, которые православные христиане пытаются соблюдать.

    • На дни памяти святых, выпадающих на Петров пост, принято делать рыбники — пироги с рыбой внутри, запеченной целиком. В 2024 году такой день выпадает на 8 июля — в этот день отмечается День памяти святых Петра и Февронии;
    • во время поста нельзя играть свадьбу. Запретить зарегистрироваться в загсе вам не могут, а вот венчание в эти дни провести не получится — ведь свадьба зачастую проходит за щедрым столом, что во время поста не допускается. К тому же, по поверью, если заключить брак в Петров пост — не избежать в семейной жизни скандалов и ссор;
    • на протяжении всех одиннадцати дней нельзя заниматься рукоделием — особенно нельзя вязать и шить. Считается, что «откладывать иголку» нужно, чтобы не зашить удачу и не навлечь на себя неприятности;
    • также во время поста не нужно стричься, ведь с волосами с вас могут состричь и счастье на всю жизнь;
    • не стоит ссориться с близкими и родными, браниться и разрывать связи в Петров пост. Лучше, наоборот, провести это время в кругу любящих людей;
    • ближе к концу поста принято начинать готовиться к празднику — Дню Петра и Павла: до 12 июля стоит провести в квартире генеральную уборку и вынести из дома весь мусор.
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    6

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    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерству
    В Петров пост мы вспоминаем, как апостолы Петр и Павел готовились к миссионерствуОлег Федоров / «Чита.Ру»
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