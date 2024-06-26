Петров пост в 2024 году: дата, традиции, что можно и нельзя есть

Даже учитывая, что Петров пост не такой строгий, резкое изменение рациона может стать стрессом для вашего организма и навредить ему. Поэтому постепенно готовиться к ограничениям лучше начать как можно раньше.



Врачи советуют постепенно снижать потребление мяса и молочных продуктов, заменяя их на овощи и фрукты.



Также лучше еще до поста понемногу начать есть отруби — в них содержится много клетчатки, которая во время поста станет основой вашего рациона. Если заранее не подготовить организм, то могут начаться проблемы с пищеварением.



Чтобы в целом улучшить пищеварение и снизить дискомфорт от смены рациона, стоит пить достаточное количество воды.

Если у вас есть хронические заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом, проконсультируйтесь с врачом перед началом поста.

