Операция «Алкоголь». Полицейские в Петербурге изъяли 45 тысяч литров контрафактного спиртного

Сотрудники полиции завершили 10-дневную профилактическую операцию «Алкоголь». Они изъяли 45 тысяч литров спиртного и закрыли около 20 заведений, торгующих контрафактом. Об этом сообщили в среду, 26 июня, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
МВД России
Полиция обнаружила 3 подпольных цеха по производству и розливу поддельного спиртного во Фрунзенском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти. В Пушкине, Колпино и Кронштадте раскрыли нелегальные оптовые базы спиртосодержащей продукции. Как итог — из незаконного оборота изъяли 45 тысяч литров алкоголя: одна часть была в безликих 5-литровых канистрах, а другая — уже расфасована в бутылки якобы премиальной водки, игристого вина, виски и коньяка. В связи с этим возбудили 10 уголовных дел.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что контрафакт пользовался особым спросом у «наливаек», ориентированных на клиентов, которые слабо ощущают вкусовые оттенки напитков. Так, полицейские выявили более 100 административных правонарушений в сфере оборота алкоголя и закрыли около 20 «наливаек».
В 2023 году в Волосовском районе Ленобласти обнаружили склад, где лежало около 6 тысяч бутылок контрафактного сидра. Во время проверки производители алкогольного напитка не смогли предоставить каких-либо документов на товар.