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    Операция «Алкоголь». Полицейские в Петербурге изъяли 45 тысяч литров контрафактного спиртного

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    Сотрудники полиции завершили 10-дневную профилактическую операцию «Алкоголь». Они изъяли 45 тысяч литров спиртного и закрыли около 20 заведений, торгующих контрафактом. Об этом сообщили в среду, 26 июня, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    МВД России

    Полиция обнаружила 3 подпольных цеха по производству и розливу поддельного спиртного во Фрунзенском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти. В Пушкине, Колпино и Кронштадте раскрыли нелегальные оптовые базы спиртосодержащей продукции. Как итог — из незаконного оборота изъяли 45 тысяч литров алкоголя: одна часть была в безликих 5-литровых канистрах, а другая — уже расфасована в бутылки якобы премиальной водки, игристого вина, виски и коньяка. В связи с этим возбудили 10 уголовных дел.

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    В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что контрафакт пользовался особым спросом у «наливаек», ориентированных на клиентов, которые слабо ощущают вкусовые оттенки напитков. Так, полицейские выявили более 100 административных правонарушений в сфере оборота алкоголя и закрыли около 20 «наливаек».

    В 2023 году в Волосовском районе Ленобласти обнаружили склад, где лежало около 6 тысяч бутылок контрафактного сидра. Во время проверки производители алкогольного напитка не смогли предоставить каких-либо документов на товар.

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    КонтрафактАлкоголь
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