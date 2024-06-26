Влетит в копеечку: Минфин предложил увеличить ряд госпошлин. В том числе — за расторжение брака и за смену имени

Министерство финансов РФ предложило увеличить размер ряда государственных пошлин, включив свои рекомендации в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении 20 июня. Об инициативе ведомства пишет РБК, ссылаясь на текст документа, оказавшийся в распоряжении издания.



Нововведения затронут пошлины, уплачиваемые физическими лицами, некоторые из них могут увеличиться сразу в несколько раз. Например, пошлину за расторжение брака Минфин предлагает увеличить с 350 рублей до 5000, пошлину за госрегистрацию смены имени и выдачу свидетельства о его перемене — с 1500 до 5000 рублей, пошлину за выдачу аттестата или иного документа, подтверждающего уровень квалификации, взамен утерянного оригинала — с 1300 до 2000 рублей. Пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, предлагается повысить с 35 тысяч рублей до 400 тысяч.