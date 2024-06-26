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    Влетит в копеечку: Минфин предложил увеличить ряд госпошлин. В том числе — за расторжение брака и за смену имени

    2014
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    Министерство финансов РФ предложило увеличить размер ряда государственных пошлин, включив свои рекомендации в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении 20 июня. Об инициативе ведомства пишет РБК, ссылаясь на текст документа, оказавшийся в распоряжении издания.

    Нововведения затронут пошлины, уплачиваемые физическими лицами, некоторые из них могут увеличиться сразу в несколько раз. Например, пошлину за расторжение брака Минфин предлагает увеличить с 350 рублей до 5000, пошлину за госрегистрацию смены имени и выдачу свидетельства о его перемене — с 1500 до 5000 рублей, пошлину за выдачу аттестата или иного документа, подтверждающего уровень квалификации, взамен утерянного оригинала — с 1300 до 2000 рублей. Пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, предлагается повысить с 35 тысяч рублей до 400 тысяч.

    Новые меры могут вступить в силу с 1 января 2025 года. В настоящее время предложения разосланы по ведомствам на согласование.

    Ранее «Фонтанка» вместе с экспертами разбиралась, как повышение налогов может повлиять на экономику Петербурга, на который приходится 6% от всех налоговых платежей в стране.

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    НалогиПошлиныМинфинГосдумаРасторжение бракаСмена имени
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