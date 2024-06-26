Аська, прощай. Мессенджер ICQ окончательно закрылся

Мессенджер ICQ 26 июня на своем сайте объявил о завершении работы.
Нынешний владелец мессенджера VK анонсировал закрытие в мае. В компании пояснили, что собираются сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера».
ICQ был создан в 1996 году израильской компанией Mirabilis и работал до сих пор, 28 лет. В «нулевых» это было одно из самых популярных средств общения в Сети среди россиян. Он несколько раз менял владельцев и в 2010 году перешел к Mail.ru Group (теперь — VK). В 2020 году компания обновила мессенджер, добавив искусственный интеллект.