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    Аська, прощай. Мессенджер ICQ окончательно закрылся

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    7 комментариев

    Мессенджер ICQ 26 июня на своем сайте объявил о завершении работы.

    Скриншот с сайта icq.com/desktop/ru
    Скриншот с сайта icq.com/desktop/ru
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    Нынешний владелец мессенджера VK анонсировал закрытие в мае. В компании пояснили, что собираются сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера».

    ICQ был создан в 1996 году израильской компанией Mirabilis и работал до сих пор, 28 лет. В «нулевых» это было одно из самых популярных средств общения в Сети среди россиян. Он несколько раз менял владельцев и в 2010 году перешел к Mail.ru Group (теперь — VK). В 2020 году компания обновила мессенджер, добавив искусственный интеллект.

    Скриншот с сайта icq.com/desktop/ru
    Скриншот с сайта icq.com/desktop/ru

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    Комментарии 7

    Поджарый Кабан26 Июн 2024 в 10:11
    F
    +2−3
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