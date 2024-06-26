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    В Петербурге женщину резали и избивали в квартире на Плесецкой. Полиция ищет участника СВО

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    Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Петербурге после издевательств над 33-летней женщиной в Приморском районе. Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, подозреваемый — боец СВО. Но его еще нужно найти.

    В ночь на вторник в Елизаветинскую больницу доставили 33-летнюю жительницу Петербурга. У нее диагностировали травмы головы, груди, конечностей, переломы носа и стенки орбиты. Кроме того, у женщины были порезаны голова, грудь, конечности и так далее. В тяжелом состоянии пострадавшая была помещена в реанимацию.

    Сестра пациентки рассказала, что два месяца назад потерпевшая познакомилась с участником СВО, который попал с фронта в госпиталь. Сам мужчина из Омска, в скором времени собирался возвращаться домой. Он запер свою подругу у себя в квартире на Плесецкой, где избил и порезал.

    В марте подозреваемый в своих соцсетях сообщал, что вернулся из зоны боевых действий и находится в госпитале, публиковал фотографии ранений и осколка, который из него вынули. Судя по подпискам и постам, бойца больше всего интересовали девушки и то, что они о нем думают. Мужчину ищут.

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