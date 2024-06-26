В Петербурге женщину резали и избивали в квартире на Плесецкой. Полиция ищет участника СВО

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Петербурге после издевательств над 33-летней женщиной в Приморском районе. Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, подозреваемый — боец СВО. Но его еще нужно найти.



В ночь на вторник в Елизаветинскую больницу доставили 33-летнюю жительницу Петербурга. У нее диагностировали травмы головы, груди, конечностей, переломы носа и стенки орбиты. Кроме того, у женщины были порезаны голова, грудь, конечности и так далее. В тяжелом состоянии пострадавшая была помещена в реанимацию.

