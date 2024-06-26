Павла Дацюка введут в Зал хоккейной славы

Павел Дацюк, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2024 году, сообщила пресс-служба организации. Россиянин войдет в Зал хоккейной славы впервые с 2019 года, когда это сделал защитник Сергей Зубов.



В июне 2022 года Дацюк объявил о завершении своей карьеры. Он выступал в НХЛ с 2001 по 2016 год, завоевав два Кубка Стэнли (в 2002 и 2008 годах) с командой «Детройт Ред Уингз».

Кроме того, Дацюк стал олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером Олимпиады 2002 года, чемпионом мира в 2012 году, обладателем Кубка Гагарина в 2017 году и чемпионом России в 2005 году.