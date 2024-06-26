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    Павла Дацюка введут в Зал хоккейной славы

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    Павел Дацюк, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2024 году, сообщила пресс-служба организации. Россиянин войдет в Зал хоккейной славы впервые с 2019 года, когда это сделал защитник Сергей Зубов.

    В июне 2022 года Дацюк объявил о завершении своей карьеры. Он выступал в НХЛ с 2001 по 2016 год, завоевав два Кубка Стэнли (в 2002 и 2008 годах) с командой «Детройт Ред Уингз».

    Кроме того, Дацюк стал олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером Олимпиады 2002 года, чемпионом мира в 2012 году, обладателем Кубка Гагарина в 2017 году и чемпионом России в 2005 году.

    Свою карьеру он завершил в клубе «Автомобилист». В Екатеринбурге в его честь назван ледовый комплекс «Дацюк Арена».

    Также в список номинантов на включение в Зал хоккейной славы входили россияне Сергей Гончар (с 2018 года), Александр Могильный (с 2009 года), Александр Мальцев (с 1987 года) и Борис Михайлов (с 1984 года).

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    ХоккейПавел ДацюкЗал Славы
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