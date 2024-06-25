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    Суд наказал велосипедиста, сбившего ребенка в Новом Петергофе

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    Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год петербургскому велосипедисту, сбившему ребенка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов 25 июня.

    9 июня 2023 года 27-летний мужчина не смог объехать ребенка на Привокзальной площади, 7, в Новом Петергофе: сбил школьника и столкнулся с маршруткой. Девятилетнего мальчика госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Как отметили в пресс-службе судов, велосипед был исправен.

    Велосипедист «проявил преступное легкомыслие и невнимательность» и ехал с высокой скоростью, из-за чего вовремя не заметил идущего ему навстречу ребенка. На суде мужчина признал свою вину, гражданский иск по делу не заявлялся.

    Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Теперь велосипедист не может менять место жительства и выезжать за пределы Петербурга без согласия надзорного органа, а также уходить из места постоянного проживания с 23 до 6 часов, если это не связано с трудовой деятельностью.

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