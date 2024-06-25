Суд наказал велосипедиста, сбившего ребенка в Новом Петергофе

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год петербургскому велосипедисту, сбившему ребенка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов 25 июня.



9 июня 2023 года 27-летний мужчина не смог объехать ребенка на Привокзальной площади, 7, в Новом Петергофе: сбил школьника и столкнулся с маршруткой. Девятилетнего мальчика госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Как отметили в пресс-службе судов, велосипед был исправен.

Велосипедист «проявил преступное легкомыслие и невнимательность» и ехал с высокой скоростью, из-за чего вовремя не заметил идущего ему навстречу ребенка. На суде мужчина признал свою вину, гражданский иск по делу не заявлялся.