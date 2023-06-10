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    Велосипедист сбил ребёнка на тротуаре и уехал в автобус в Петергофе

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    Девятилетнего школьника увезли в больницу после ДТП у станции Новый Петергоф в Петродворцовом районе Петербурга. Ребёнка не смог объехать велосипедист.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, юный пешеход не разминулся с 27-летним мужчиной, который ехал по тротуару на Привокзальной площади, 7, накануне в половине восьмого утра.

    Сбив ребёнка, велосипедист столкнулся с маршруткой. Для него происшествие, по предварительным данным, обошлось синяками. Ребёнка госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

    Все обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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