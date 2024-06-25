AP: самолет Ассанжа, предположительно, вылетел из Бангкока на остров Сайпан

Самолет, предположительно, с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту, 25 июня вылетел из аэропорта Бангкока. По данным Associated Press, самолет продолжил путь после технической остановки в столице Таиланда.
Наиболее вероятно, что он направляется на остров Сайпан (Северные Марианские острова). Это владения США в Тихом океане. Ранее американские СМИ сообщали, что именно там должно состояться состоится судебное заседание по делу Ассанжа, на котором Ассанж может признать часть обвинений. Назвалось даже время начала заседания — 02:00 мск 26 июня.
«Ожидается, что он признает себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации о национальной обороне, предусмотренному Законом о шпионаже», — пишет AP со ссылкой на Министерства юстиции США.
Напомним, 25 июня 2024 года основатель WikiLeaks был освобожден из тюрьмы в Великобритании под залог — после более чем пяти лет, проведенных в камере. Перед освобождением появились новости, что Ассанж готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.
Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks и опубликовал там сотни тысяч конфиденциальных материалов о коррупции среди высокопоставленных чиновников и военных преступлениях США, включая, например, видеозапись гибели мирных жителей из-за атаки американского вертолета в Багдаде. В Америке Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, власти США требовали от Лондона его экстрадиции.