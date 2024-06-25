AP: самолет Ассанжа, предположительно, вылетел из Бангкока на остров Сайпан

Самолет, предположительно, с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту, 25 июня вылетел из аэропорта Бангкока. По данным Associated Press, самолет продолжил путь после технической остановки в столице Таиланда.

Наиболее вероятно, что он направляется на остров Сайпан (Северные Марианские острова). Это владения США в Тихом океане. Ранее американские СМИ сообщали, что именно там должно состояться состоится судебное заседание по делу Ассанжа, на котором Ассанж может признать часть обвинений. Назвалось даже время начала заседания — 02:00 мск 26 июня.