Госдума приняла законопроект о госрегулировании оборота метилового спирта. Розничная продажа будет запрещена

Государственная дума 25 июня приняла в первом чтении законопроект, вводящий госрегулирование оборота метанола и запрещающий розничную продажу. Об этом сообщает РИА Новости.



Новые нормы предусматривают создание единой системы учета участников рынка и направлены на снижение неконтролируемого оборота суррогатной продукции. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, устанавливает в России правовые основы оборота метанола и содержащих его жидкостей для защиты здоровья граждан.



Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся оборотом метанола и жидкостей с ним, должны будут в обязательном порядке регистрироваться в реестре, содержащем информацию о производителях такой продукции и организациях, ее хранящих, перевозящих и реализующих. Для всех лиц, не включенных в реестр, оборот метанола будет запрещен. Ведать реестром будет уполномоченный орган, который определит кабинет министров.