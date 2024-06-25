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    Госдума приняла законопроект о госрегулировании оборота метилового спирта. Розничная продажа будет запрещена

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    Государственная дума 25 июня приняла в первом чтении законопроект, вводящий госрегулирование оборота метанола и запрещающий розничную продажу. Об этом сообщает РИА Новости.


    Новые нормы предусматривают создание единой системы учета участников рынка и направлены на снижение неконтролируемого оборота суррогатной продукции. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, устанавливает в России правовые основы оборота метанола и содержащих его жидкостей для защиты здоровья граждан.

    Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся оборотом метанола и жидкостей с ним, должны будут в обязательном порядке регистрироваться в реестре, содержащем информацию о производителях такой продукции и организациях, ее хранящих, перевозящих и реализующих. Для всех лиц, не включенных в реестр, оборот метанола будет запрещен. Ведать реестром будет уполномоченный орган, который определит кабинет министров.

    Под запрет, помимо розничной продажи, подпадает и пересылка упомянутой продукции в почтовых отправлениях. Для перевозки надо будет соблюдать требования, установленные для опасных грузов, а утилизацией метанола и содержащих его жидкостей также займутся исключительно фигуранты реестра.

    Метанол (он же — метиловый спирт, или CH₃OH) — это прозрачная жидкость со спиртовым запахом. Обыватель сталкивается с вещами, сделанными с использованием метанола, ежедневно: это антисептики и консерванты, краски, лаки и эмали, реагенты для дорог, сухое горючее, фанера и ДСП. При попадании метанола в организм человека он превращается в формальдегид, вызывая серьезные нарушения обмена веществ, слепоту, постоянную неврологическую дисфункцию. Смертельная доза метанола — 40 миллилитров. Получить ее можно, только выпив метанол: такое случается, когда его путают с винным спиртом (этанолом).

    Ранее депутаты Госдумы 18 июня в первом чтении приняли законопроект, запрещающий продажу энергетиков покупателям, не достигшим 18 лет.

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