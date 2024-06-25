В одном из районов Воронежской области отменили режим ЧС после ликвидации последствий детонации опасных объектов

В Ольховатском районе Воронежской области отменили основную часть ограничений, которые вводили для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Об этом 25 июня сообщил губернатор региона Александр Гусев.



Губернатор отметил, что жители могут покидать укрытия. При обнаружении на своих участках или территории общего пользования подозрительных предметов людей просят не приближаться к ним и вызвать специальные службы.



Ранее на территории Ольховатского района вводили режим ЧС для «скорейшей ликвидации последствий детонации». Отмечалось, что ситуация находится под контролем. На месте работали оперативные службы, военные и представители власти.

