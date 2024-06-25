После детонации взрывоопасных объектов в одном из районов Воронежской области введен режим ЧС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщает о введении 25 июня на территории Ольховатского района режима ЧС для «скорейшей ликвидации последствий детонации». По его словам, жители района не пострадали.



«Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти», — отмечается в сообщении.



Губернатор попросил жителей не покидать свои дома без необходимости и не поддаваться панике.



«Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода», — рассказывает Гусев.

