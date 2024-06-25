Путин и Эрдоган обсудили по телефону нападения боевиков в Дагестане и договорились сообща бороться с терроризмом

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры во вторник, 25 июня . В ходе беседы руководители стран договорились продолжить тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе Кремля.



Эрдоган принес свои соболезнования семьям погибших в терактах в Дагестане. Кроме того, лидер Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от рук боевиков. Эрдоган отметил, что Турция выступает против всех форм терроризма и насилия.



Главы государств планируют встретиться лично на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Астане 3 и 4 июля . В ШОС входят девять стран-участников (Индия, Узбекистан, Казахстан, Россия, Киргизия, Китай, Таджикистан, Пакистан, Иран), три страны-наблюдателя (Монголия, Белоруссия, Афганистан) и восемь стран-партнеров (Непал, Шри-Ланка, Армения, Камбоджа, Азербайджан, ОАЭ, Турция, Армения).



Ранее «Фонтанка» рассказала, что свои соболезнования в связи с терактом выразили президенты Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана, а также официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

