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    Путин и Эрдоган обсудили по телефону нападения боевиков в Дагестане и договорились сообща бороться с терроризмом

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    Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры во вторник, 25 июня. В ходе беседы руководители стран договорились продолжить тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Эрдоган принес свои соболезнования семьям погибших в терактах в Дагестане. Кроме того, лидер Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от рук боевиков. Эрдоган отметил, что Турция выступает против всех форм терроризма и насилия.

    Главы государств планируют встретиться лично на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Астане 3 и 4 июля. В ШОС входят девять стран-участников (Индия, Узбекистан, Казахстан, Россия, Киргизия, Китай, Таджикистан, Пакистан, Иран), три страны-наблюдателя (Монголия, Белоруссия, Афганистан) и восемь стран-партнеров (Непал, Шри-Ланка, Армения, Камбоджа, Азербайджан, ОАЭ, Турция, Армения).

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что свои соболезнования в связи с терактом выразили президенты Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана, а также официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

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    ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПереговорыТерроризмДагестанСоболезнования
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