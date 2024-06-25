Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры во вторник,
Эрдоган принес свои соболезнования семьям погибших в терактах в Дагестане. Кроме того, лидер Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от рук боевиков. Эрдоган отметил, что Турция выступает против всех форм терроризма и насилия.
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Ранее «Фонтанка» рассказала, что свои соболезнования в связи с терактом выразили президенты Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана, а также официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.
Путин и Эрдоган обсудили по телефону нападения боевиков в Дагестане и договорились сообща бороться с терроризмом
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры во вторник,
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